Vandalizza ripetutamente le ruote dell'auto della vicina di casa: denunciato

Incomprensioni tra vicini di casa sono sfociati in veri e propri atti vandalici che ora per un sessantenne pensionato di Legnaro avranno strascichi anche di natura penale. Ieri,15 settembre, i carabinieri l'hanno denunciato per danneggiamento.

I fatti

Lo scorso luglio una donna che vive a due passi dall'indagato per più giorni si è trovata le ruote della sua auto bucate da chiodi. Se all'inizio ha ipotizzato si trattasse di una semplice casualità, quando la situazione è diventata più pressante con vandalismi a ciclo quotidiano, si è decisa a raccontare tutto ai carabinieri. Nel corso dell'attività i militari dell'Arma hanno visionato alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona e sono riusciti ad intercettare alcuni fotogrammi in cui si nota un uomo accovacciato agli pneumatici dell'auto della donna. Da un riconoscimento fotografico, la vittima non ha avuto alcun dubbio nell'identificare quell'uomo nel suo vicino di casa con cui da tempo non corre buon sangue-

La denuncia

Il sessantenne è stato convocato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per danneggiamento. In un primo tempo il pensionato ha negato qualsiasi addebito, ma messo di fronte a prove schiaccianti non ha potuto far altro che ammettere di essere lui il danneggiatore seriale. Sulle cause che l'abbiamo portato a commettere tali reati, l'indagato no ha fornito spiegazioni esaustive. Verrà tenuto sotto stretta osservazione per evitare in futuro ulteriori episodi imbarazzanti.