Alle 15.00 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso Alpino di Cortina per andare in soccorso di uomo di 69 anni, di Selvazzano Dentro. L'uomo è stato colto da malore. Immediatamente l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato fino al Rifugio Volpi di Misurata al Mulaz, per soccorrere l'uomo. Visitato dall'equipe medica, l'escursionista è stato imbarcato e trasportato all'ospedale.