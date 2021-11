La prima viola dell'Opv suona la marcia fascista dai No Vax

La manifestazione no green pass - no vax di sabato scorso, a cui hanno partecipato circa tremila persone, provenienti da tutto il nord est, quindi a dire il vero non proprio un successono ma si sa, se lo si scrive poi si passa per venduti a chi lo sa chi, ha regalato una serie di sorprese.

Orchestra

Una di queste riguarda la partecipazione a una esibizione da parte di alcuni orchestrali, diretti dal direttore d'orchestra Andrea Colombini che sta girando le piazze no vax. All'esibizione di sabato hanno partecipato anche due componenti dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Tra questi il prof Alberto Salomon, prima viola dell'orchestra, che tra l'altro non indossava neppure la mascherina. Il suo collega dell'orchestra invece sì. L'inno d'Italia, il Va Pensiero ma non possono mancare, è un dato che va registrato, anche l'esecuzioni di brani cosiddetti "nostalgici", e non di cose buone e giuste.

Nostalgia

Interpellato, il vice presidente Paolo Giaretta è stato molto critico«Si è suonato senza mascherina e senza autorizzazione da parte dell'Orchestra. Questo denota una mancanza di rispetto nei confronti dell'Orchestra e delle istituzioni tutte. Tutti i nostri musicisti o hanno il green pass o provvedono ai tamponi previsti dalla legge. Ma il tampone vale per la giornata in cui viene fatto, ma detto questo, è evidente che non è un comportamento corretto quello tenuto dai due orchestrali. Soprattutto da quello che suona senza mascherina». Facciamo notare che per non farsi mancare nulla c'è anche l'esecuzione della marcetta fascista, al termine dell'inno nazionale. «Anche questa è una cosa che è più di competenza delle autorità che nostra, ma rimane un brutto episodio. Ne va anche della reputazione dell'orchestra, però».