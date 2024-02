Fermano un ventiduenne alla guida e scoprono un bazar di droga

Un banale controllo stradale ha consentito ai carabinieri di arrestare un giovane spacciatore e sequestrare un ingente e variegato quantitativo di droga. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio a Megliadino San Vitale, durante un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, i carabinieri del Norm di Este e della stazione di Casale di Scodosia hanno fermato ad un posto di controllo un veicolo condotto da un giovane 22enne del luogo che alla vista dei militari si è mostrato alquanto

nervoso.

La perquisizione

Sottoposto a perquisizione personale e dell'auto, è stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti. Nello specifico 25,57 grammi di cocaina suddivisa in 13 dosi e 2,43 grammi di marijuana. Avendo il ragionevole sospetto che potesse detenere altro stupefacente nella sua abitazione, i carabinieri hanno esteso la perquisizione al suo domicilio dove hanno rinvenuto, occultata all’interno del comodino della camera da letto 55,51 grammi di cristalli Mdma, 23,13 grammi di hashish, 5 pastiglie di

ecstasy, 30,30 grammi di marijuana, 26 semi di cannabis, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Le conseguenze

E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. E' stato successivamente posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo che ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto procedendo con rito direttissimo in cui a seguito dell’udienza svoltosi nella tarda mattinata odierna, 24 febbraio, il ventiduenne è stato condannato, con la riduzione della pena per patteggiamento, a 2 anni di reclusione e 5mila euro di multa.