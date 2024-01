Molesta i passeggeri in stazione e aggredisce i carabinieri, arrestato

Nel pomeriggio di ieri 13 gennaio i carabinieri della Compagnia di Abano Terme, unitamente ai militari S.I.O del 4° Battaglione Veneto di Mestre, hanno effettuato un mirato servizio nell’area del Parco Colli Euganei finalizzato al contrasto dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere. Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie delle stazioni dipendenti, sono state identificate 80 persone, controllati 63 veicoli e 10 esercizi pubblici, ritirata una patente di guida ed elevate due sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Esagitato in stazione

A Monselice è stato arrestato per resistenza violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino marocchino di 33 anni in Italia senza fissa dimora. La centrale operativa del 112 ha ricevuto diverse chiamate dai passeggeri dei treni in quanto allo scalo ferroviario di Monselice è stata segnalata una persona molesta. La pattuglia intervenuta in stazione ferroviaria, dopo aver fermato l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol, alla richiesta dei militari di fornire i propri i documenti al fine di identificarlo il 33enne ha iniziato ad agitarsi ed a colpire un militare, ma è stato prontamente bloccato. L’arrestato, conosciuto alle forze dell'ordine per reati simili, come disposto dall’autorità giudiziaria di Padova, è stato tradotto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Padova Principale in attesa del rito direttissimo.

Ubriaco al volante

A Vo' i carabinieri hanno denunciato per guida in stato d'ebbrezza un uomo di 32 anni residente a Rovigo. E' stato fermato ad un posto di controllo per un normale controllo, ma ai militari non è passato inosservato il suo comportamento alterato. E' stato così sottoposto all'esame dell'alcoltest che ha evidenziato una positività di 1,17 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Portato in caserma l'automobilista oltre alla denuncia si è visto ritirare la patente di guida.