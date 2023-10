Fanno saltare il bancomat del distributore, ma il colpo fallisce

Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 alle 2,30 sono tornati a colpire i ladri specializzati negli assalti alle colonnine self service delle aree di servizio. Questa volta il colpo si è consumato alla San Marco Petroli di via Falcone a Montegrotto Terme. I malviventi, probabilmente tre, dopo aver rubato a Ponte San Nicolò una Fiat Panda, si sono portati nel parcheggio del distributore. Con materiale esplosivo hanno creato l'innesco al forziere. La deflagrazione ha svegliato il vicinato.

Niente soldi e fuga

I nuovi self service, così come accade per i bancomat degli istituti di credito sono di ultima generazione e resistenti alle deflagrazioni. Si segnalano danni ingenti alla struttura, ma il contante è rimasto in salvo. Quando i ladri si sono resi conto di aver fallito, sono risaliti sulla Panda e si sono dati a precipitosa fuga. Sul luogo dell'esplosione si sono portati i carabinieri della Compagnia di Abano per le indagini di rito. I ladri hanno abbandonato la Panda rubata poche centinaia di metri dopo e hanno proseguito la fuga su una seconda vettura.