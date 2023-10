Ubriaco fradicio si schianta contro un'auto parcheggiata

Non si può certo dire che la giornata di ieri sia stata fortunata per un trentenne di Selvazzano che alla fine dei giochi si è messo in un mare di guai. Ubriaco alla guida con patente scaduta, ha provocato un incidente, denunciato. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Abano Terme ieri 4 ottobre hanno denunciato un cittadino italiano di 30 anni domiciliato a Selvazzano Dentro per falsa attestazione a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. E' stato inoltre sanzionato con una multa da 5mila euro per guida con patente scaduta.

Cosa è successo

La pattuglia dell'Arma transitando nel centro di Montegrotto Terme ha notato un’auto sbandare ed arrestare la propria marcia contro un altro veicolo che si trovava regolarmente parcheggiato. I militari accorsi subito per soccorrere il guidatore hanno notato che lo stesso era in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. L'uomo, al momento del controllo non ha esibito alcun documento dichiarando inoltre un altro nome. I carabinieri da accertamenti più approfonditi sono risaliti alla sua vera identità constatando inoltre che stava guidando con la patente scaduta. Non senza fatica è stato convinto ad effettuare l'alcoltest che ha evidenziato una positività oltre il triplo consentito dal Codice della Strada. Dovrà rispondere di tutte queste irregolarità all'autorità giudiziaria.