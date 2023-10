Minaccia i familiari con un bastone e aggredisce i carabinieri

Una lite per futili motivi tra alcuni familiari, si è trasformata in violenza e si è conclusa con un arresto. Non si segnalano feriti, ma la situazione ha rischiato di finire fuori controllo. Provvidenziale è stato l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Abano che hanno posto fine alla contesa bloccando e disarmando l'esagitato. La vicenda si è consumata ieri, 4 ottobre, a Montegrotto Terme. Il responsabile del pomeriggio di follia è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della stazione di Padova Principale

in attesa di essere processato per direttissima.

Cosa è successo

Al 112 è giunta la segnalazione di una lite in famiglia in centro a Montegrotto. Sul luogo della segnalazione si è subito portata una pattuglia dell'Arma. I carabinieri hanno notato un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica e armato di bastone che, alla vista del personale in divisa, è diventato ancora più violento. L'esagitato ha tentato in più di un'occasione di colpire i carabinieri, ma dopo una breve colluttazione è stato disarmato e reso inoffensivo. Nei guai è finito un uomo di 53 anni di Montegrotto. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il resto della famiglia nel frattempo ha trovato rifugio in casa e, seppur sotto choc, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.