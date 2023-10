Intruso al party in hotel: parapiglia e arresto

Doveva essere una festa per pochi intimi in un noto albergo di via Neroniane a Montegrotto Terme. Ieri sera 29 ottobre un ospite non desiderato ha creato scompiglio tra i presenti e alla fine c'è scappato l'arresto.Cessata l'emergenza i presenti hanno proseguito la festa senza altri impedimenti. Nessuno è rimasto ferito.

La cronaca

Durante il banchetto il cittadino romeno si è dato alla pazza gioia mangiando e bevendo a volontà. Quando il suo stato psicofisico si è alterato, ha cominciato ad infastidire i presenti e a mantenere un comportamento sopra le righe. Alcuni dipendenti dell'albergo l'hanno riconosciuto per averlo visto già altre volte inserirsi durante alcune serate senza ovviamente essere invitato. Immediato è scattato l'allarme al 112. In via Neroniane sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Abano. L'uomo alla vista dei militari è andato letteralmente fuori di testa. Prima ha provato a provocare il personale in divisa a parole, poi è diventato violento colpendo i carabinieri con calci e pugni. Le forze dell'ordine, riuscendo a non coinvolgere nel parapiglia gli ospiti della serata e i gestori, sono riusciti a bloccarlo e a renderlo inoffensivo. E' stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.