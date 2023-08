Macabra scoperta ieri 3 agosto attorno alle 23 a Montegrotto Terme. Qualcuno ha notato un corpo senza vita sul letto del canale Menona all'altezza di via Mezzavia e ha subito chiamato i numeri d'emergenza. Sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco di Abano con un paio di mezzi e una squadra di sommozzatori e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Il corpo è stato portato a riva, da una prima ricognizione esterna della salma, non presenterebbe lesioni riconducibili ad una morte violenta. Per ovvi motivi, tuttavia, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Cosa è successo

Si tratta di Antonio Palma, titolare di un centro equestra, impegnato in passato nella politica amministrativa locale, un uomo residente non distante dal luogo del rinvenimento di 76 anni. Sarebbe uscito autonomamente per fare una passeggiata. Potrebbe aver perso l'equilibrio fino a scivolare in acqua. Del rinvenimento è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. La salma, non appena è giunto il nullaosta è stata portata all'istituto di Medicina legale di Abano a disposizione dell'autorità giudiziaria. E' probabile che sul corpo dell'anziano venga effettuata l'autopsia per avere un quadro preciso e definitivo della vicenda.

Il cordoglio

l sindaco Riccardo Mortandello e l’amministrazione comunale di Montegrotto Termine hanno espresso cordoglio per la morte di Antonio Palma, cittadino di Montegrotto Terme, residente a Mezzavia e storico titolare dello storico centro equestre. Antonio Palma, volto storico della Destra sociale sampietrina, è stato consigliere comunale di Montegrotto Terme per due mandati nel 1983 - 1988 e dal 1997 al 2001. «Toni - ricorda il primo cittadino, con il soprannome con cui Palma era noto a tutti - godeva della mia stima e della mia amicizia. Spesso e volentieri ci confrontavamo su temi politici e di attualità quando ci incontravamo in giro per Montegrotto Terme. Questa mattina sono stato a porgere le condoglianze- prosegue Mortandello - ai figli Eliana e Piergiorgio che poco più di un anno fa, a marzo 2022, hanno perso anche la mamma Elsa». Alle esequie l’amministrazione parteciperà con il gonfalone comunale.