Muore in Amazzonia padre Gastone Pozzobon, una vita spesa in missione

Addio a Padre Gastone Pozzobon. Frei Gastone, frate Gastone, come lo chiamavano tutti, 80 anni, era stato colpito da ictus nel giorno di Sant'Antonio e subito trasferito in ospedale a Tefé, in direzione Manaus, dove è morto giovedì, lasciando nella tristezza la sua nuova comunità della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, sull'isola di Juruà, in piena Amazzonia, ed i suoi familiari. Per volontà dello stesso francescano, il funerale di padre Gastone si terrà in Brasile, dove il missionario riposerà per sempre. «Oggi e domani lo ricorderemo nelle messe, distribuendo due sue immagini dalle missioni e sabato 25 giugno, alle 19 ai santuari antoniani, celebreremo una messa in sua memoria, animata dal coro San Marco» rivela don Bruno, il parroco di San Marco. Da Camposampiero, padre Gastone era partito nel 1976 per andare in missione nello Zambia. Dal 1993 in Brasile e dal 2003 nel cuore della foresta amazzonica, padre Gastone Pozzobon era il missionario degli ultimi e li difendeva, portando la fede, dagli interessi delle multinazionali, dall'avanzare degli incendi nella foresta, dalla fame e dalla mancanza di istruzione. Frei Gastone era uno di loro, gli indios dell'Amazzonia.