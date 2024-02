In auto con la patente scaduta da 20 anni: nei guai un settantenne

Per vent'anni ha girato in auto senza averne i requisiti. Per un settantenne di Noventa Padovana la "festa" è finita oggi pomeriggio 6 febbraio in via Oltrebrenta proprio a Noventa Padovana. Stava transitando al volante di una Fiat Punto quando è incappato in un posto di controllo della Polizia locale del comando integrato della convenzione Noventa-Saonara-Stra-Vigonovo. C'è voluto poco a capire che per lui le cose si mettevano male.

Addio patente

Come da prassi gli agenti del comandante Luca Meneghini gli hanno chiesto i documenti per poterlo identificare. L'automobilista senza battere ciglio ha tirato fuori la patente e l'ha mostrata agli operatori. Gli agenti non volevano credere ai loro occhi. Di fatto il documento era scaduto dal 2004. L'automobilista di fronte alle legittime domande degli agenti non ha fornito alcuna spiegazione concreta sul suo comportamento. Sta di fatto che la patente è stata immediatamente ritirata e per il trasgressore è scattata una sanzione di 158 euro.