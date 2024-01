Litiga con il compagno, poi lo morde al braccio e lo ferisce

Si fa sempre più serrata l'attività di contrasto della Questura contro le persone che si rendono protagoniste di violenze domestiche. Situazioni che alla lunga, se non prese in tempo, possono portare a conseguenze gravi per le vittime. Nell’ambito dell’attività di prevenzione contro la violenza di genere il questore di Padova Marco Odorisio, a seguito di analisi dei dati da parte del personale della Divisione Anticrimine riguardanti fatti di reato avvenuti nei giorni scorsi a Padova e in provincia, ha adottato nella settimana appena trascorsa, tra il 7 e il 13 gennaio, 10 provvedimenti di ammonimento. Gli ammonimenti sono stati adottati principalmente nei confronti di uomini che, nell’ambito di una relazione ancora in corso, si sono resi responsabili di maltrattamenti e lesioni cagionate per futili motivi al proprio partner, e nei confronti di soggetti che hanno posto in essere comportamenti violenti contro le proprie ex compagne perché non rassegnati alla fine della relazione. Non sono mancate neppure violenze di donne verso il partner e tra fratelli.

I casi più gravi

In particolare, un 40enne originario di un comune della provincia sud di Padova, inizialmente infastidito dal lavoro svolto dalla compagna, 25enne lombarda, nel corso del tempo ha cominciato ad insultarla e poi minacciarla ripetutamente fino a quando, a pochi giorni dalla fine dell’anno, non accettando la conclusione del rapporto, l’ha chiusa in casa costringendola ad uscire dalla finestra e ha violato il domicilio della stessa, tentando di avvicinarla con una scusa.

Altro provvedimento di ammonimento per violenza domestica è stato emesso nei confronti di un 48enne dell’hinterland cittadino il quale, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale con la ex compagna, un pomeriggio di fine dicembre si è presentato sotto l’abitazione della vittima, in un comune della provincia a sud di Padova, pretendendo di entrarvi con la forza, sferrando calci e pugni alla porta d'ingresso. Richiesto dalla donna l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo, all’atto del controllo, ha aggredito gli operatori intervenuti e, per questo, è stato tratto in arresto. Il 48enne, tre giorni dopo i fatti, è stato nuovamente arrestato per atti persecutori commessi ai danni della figlia minore, minacciata con vari messaggi inviati sul cellulare, e dell’attuale fidanzato dell’ex compagna, a cui ha tagliato gli pneumatici dell’autovettura privata. Nel tempo si era già reso responsabile di analoghi episodi di aggressione nei confronti della donna, del suo attuale compagno e della figlia.​

Un ulteriore episodio di violenza che ha portato all’adozione di un ammonimento è accaduto a Padova, in zona Palestro, il 2 novembre 2023 e ha riguardato l’aggressione nei confronti di un’italiana 50enne che è stata trovata da personale delle Volanti con una ferita in testa e il viso ridotto ad una maschera di sangue. In quella circostanza, un vicino di casa, uscendo dalla propria abitazione, ha trovato la 50enne nell’androne condominiale e ha allertato i numeri di emergenza. I poliziotti hanno verificato che la stessa aveva litigato poco prima con il compagno, 40enne originario della provincia di Vicenza il quale, per futili motivi e verosimilmente a seguito di abuso di sostanze alcoliche, l’ha aggredita e ferita lanciandole contro un tavolo da cucina.

Un caso particolare, avvenuto il 30 dicembre 2023, in zona Arcella, ha riguardato invece una situazione di violenza familiare che ha portato all’adozione del provvedimento di ammonimento nei confronti di una donna, 46enne romena, per ripetuti maltrattamenti commessi contro il compagno 57enne padovano. Nell’ultimo episodio accaduto proprio a fine anno la stessa, sotto effetto di sostanze alcoliche, ha morso l’uomo ad un braccio provocandogli una ferita.

Infine, nell’ambito delle relazioni familiari, non è mancato neanche il caso di un uomo, 33enne originario della provincia di Vicenza, il quale il 29 dicembre 2023 per futili motivi e al termine di una discussione in casa, in un comune della provincia nord di Padova, ha colpito con un pugno al volto sua sorella di 23 anni, con lui convivente. Anche per lui è stato disposto l’ammonimento del questore.