Intercettato dai carabinieri con la droga in tasca, arrestato spacciatore

Cerca di scappare alla vista dei carabinieri, fermato e arrestato spacciatore. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova nella notte tra il 4 e il 5 gennaio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un 34 enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della notte quando i militari, in transito in via Annibale Da Bassano attirati dall’atteggiamento sospetto di un giovane africano a piedi hanno deciso di fermarlo. Il giovane però alla vista dei militari nel tentativo di eludere il controllo ha cercato di scappare ma è stato poi raggiunto e fermato.

La perquisizione

Dalla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina, 2 grammi di eroina e 7 di hashish, già suddivide in dosi e la somma di 900 euro in contanti, di sicuro provento illecito. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto nelle camere di sicurezza in attesa rito direttissimo. L'attività antidroga dei carabinieri proseguirà senza sosta a ciclo quotidiano con l'obiettivo di debellare il fenomeno.