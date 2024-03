Non rispetta il divieto di avvicinarsi alla ex, 49enne finisce in carcere

Non ha rispettato il divieto di avvicinarsi all'ex compagna. Più volte l'avrebbe raggiunta, violando il provvedimento disposto dal giudice. Per questo i carabinieri della stazione di Noale hanno arrestato nei giorni scorsi un 49enne, dopo averlo rintracciato nel comune di Padova.

L'uomo avrebbe tentato in varie occasioni di riavvicinarsi alla ex e alla sua residenza. Una serie di violazioni all'ordine dell'Autorità giudiziaria che sono state accertate e documentate nel tempo dagli investigatori, probabilmente anche sulla base delle segnalazioni della vittima. Oltre a presentarsi a casa sua, l'uomo avrebbe tentato ripetutamente di mettersi in contatto con lei via telefono.

I comportamenti del 49enne sono stati ritenuti pericolosi e nocivi, con conseguenze negative sul normale stile di vita della donna. Così, una volta informato, il giudice ha deciso di applicargli la misura della custodia cautelare in carcere, subito eseguita dai carabinieri. Dopo averlo arrestato lo hanno accompagnato al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove ora è recluso.