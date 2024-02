Vede i carabinieri e getta a terra la droga: arrestato ventinovenne

Spacciatore tunisino arrestato per spaccio. L'operazione è stata messa a segno dai carabinieri a cavallo tra il 23 e il 24 febbraio in via Belzoni a Padova. Nei guai è finito un uomo di 29 anni. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish. E' l'ennesimo arresto che le forze dell'ordine metto a segno nel costante lavoro di prevenzione e repressione al fenomeno dell'assunzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in provincia, a Conselve, effettuato un sequestro di cocaina a carico di un albanese.

Cosa è successo

I carabinieri del Radiomobile transitando in via Belzoni hanno nottato un uomo che, alla vista dell’auto con i colori d’istituto, ha tentato di dileguarsi. I militari lo hanno però bloccato per procedere al suo controllo. Durante la perquisizione lo straniero ha tentato di disfarsi di un involucro che ha fatto cadere per terra. Prontamente recuperato, si è scoperto essere un sasso di hashish del peso di 25,38 grammi che è stato raccolto e sequestrato dai carabinieri. Il nordafricano, con precedenti specifici in materia di spaccio di sostanze stupefacenti è stato tratto in arresto e nel corso dell’udienza con rito direttissimo oggi è stato condannato a 3 anni di reclusione.

Succede a Conselve

In provincia, invece, a Conselve, i carabinieri nel corso dell’attività volta a contrastare l’attività di spaccio di droga nel territorio, da qualche tempo avevano notato un operaio di 30 anni albanese, in atteggiamento sospetto e nel pomeriggio del 22 febbraio si sono recati a casa sua per un controllo. Colto lo stato di agitazione dell’interessato, i militari d’iniziativa hanno effettuato una perquisizione. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno trovato due involucri di cocaina del peso complessivo di 6 grammi, dieci grammi di sostanza da taglio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.