Giro di vite sui baby bulli: 20enne rischia il processo per rapina e lesioni

Le forze dell'ordine di Padova, con il coordinamento dell'autorità giudiziaria dichiarano "guerra" alle baby gang. Gli episodi sono sempre più frequenti e c'è la volontà di porre un freno a questa pericolosa tendenza che, oltre a lasciare ferite alle vittime, provoca strascichi psichici difficilmente superabili.

Gli episodi

Il 20 ottobre 2022 una ragazza di 23 anni è stata rapinata. Il 12 novembre 2023 una adolescente di 14 anni è stata picchiata. A fine gennaio 2024 è toccato ad una tredicenne essere maltrattata e bullizzata da tre quattordicenni. Le prime due aggressioni sono avvenute a ridosso del Duomo a Padova, il terzo, il più recente nella zona della parrocchia di San Bellino. Un filo conduttore di queste violenze gratuite di strada è dettato dall'utilizzo dello smartphone per immortalare le scene di prevaricazione verso soggetti più deboli che puntualmente finiscono nelle chat e sui social. Non sempre però gli autori di questi reati riescono a farla franca e da tempo l'autorità giudiziaria ha cominciato a seguire con interesse il fenomeno.

L'attività investigativa

L'episodio del 20 ottobre di due anni fa ha visto la vittima costretta anche alle cure del pronto soccorso. A massacrarla senza un motivo particolare, secondo l'autorità giudiziaria, una ventenne kosovara residente a Selvazzano e cinque minorenni. Sentita dai carabinieri la vittima ha riconosciuto nella ventenne kosovara come l'artefice principale del pestaggio a scopo di rapina. La donna è stata così denunciata per lesioni e rapina. Il fascicolo d'indagine è nelle mani del pubblico ministero Sergio Dini che proprio in questi giorni ha chiuso il fascicolo. L'indiziata di reato rischia il processo, mentre i cinque under 18 identificati sono stati indagati dalla Procura dei minorenni di Venezia. Per l'aggressione sempre al Duomo della quattordicenne sono state indagate due ragazze di 16 anni, tra l'altro raggiunte anche da un daspo "Willy" firmato dal questore, che le obbligherà a rimanere lontane dal centro storico fino a novembre. Stesso discorso vale per le tre baby bulle autrice del pestaggio di gennaio a San Bellino. Hanno tutte 14 anni, avrebbero agito per gelosia, sono state anch'esse denunciate alla Procura dei minorenni. I tre episodi su cui l'autorità giudiziaria sta lavorando sono solo alcuni dei molteplici casi di violenza giovanile che stanno prendendo piede nel padovano, costringendo le forze dell'ordine agli straordinari per riuscire a mantenere la situazione il più possibile sotto controllo, a tutela delle persone più fragili.