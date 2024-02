Martellate alla moglie che vuole separarsi, in cella per tentato omicidio

La Squadra Mobile della Questura di Padova ieri primo febbraio ha eseguito un provvedimento di cattura firmato dalla Procura di Padova nei confronti di un uomo di 44 anni di nazionalità marocchina condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per tentato omicidio aggravato ai danni della propria moglie. Il giugno scorso la donna gli ha espresso la volontà di separarsi. È stata per questo aggredita mentre stava dormendo. I fatti si sono consumati in un alloggio di via Vivanti a Padova. Colpita più volte alla testa con un martello, fino a che se n’è spezzato il manico, quindi afferrata nel tentativo di sbatterle la testa contro il muro e contro un termosifone. Grazie alla reazione la donna è riuscita inizialmente a sottrarsi alla furia omicida del marito. Poi è stato il padre a correrle in aiuto, riuscendo a disarmare il genero che si è recato nel frattempo in cucina ad afferrare un coltello di 23 centimetri per scagliarsi nuovamente contro la donna ancora inerme a terra. A soccorrerla pure un vicino di casa, intervenuto quando il marito ha tentato di raggiungerla nel garage dove si è nel frattempo rifugiata.

La svolta

L’incubo è terminato solo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, che hanno bloccato il 44enne quando si trova va ancora sotto casa. Dopo il suo arresto in flagranza, gli è stata applicata la misura cautelare in carcere. È stato quindi giudicato con rito immediato e condannato il 4 ottobre scorso. Il giorno successivo è stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di dimora. Nei suoi confronti il questore di Padova ha immediatamente disposto la revoca della carta di soggiorno che gli è stata rilasciata nel 2015, proprio per motivi familiari. Intervenuta l’irrevocabilità della condanna, la Procura ha immediatamente disposto la cattura. I poliziotti lo hanno rintracciato al suo domicilio e al termine degli atti l'hanno tradotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.