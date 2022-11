Con la carrozzina dentro il canale, salvato dai Vigili del fuoco

Momenti di apprensione oggi per un uomo di 80 anni finito rovinosamente in un canale di scolo adiacente via Lago Dolfin.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco che hanno effettuato il primo intervento, l'ottantenne, con gravi problemi di deambulazione si trovava sopra la sua sedia a rotelle lungo via Lago Dolfin. Ad un tratto potrebbe aver messo le ruote fuori dalla sede stradale. Sta di fatto che il suo mezzo di locomozione è rotolato nel canale di scolo. Alcuni automobilisti in transito hanno dato prontamente l'allarme. Sul luogo della segnalazione è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha soccorso l'anziano riuscendo a riportarlo lungo la strada. Qui l'uomo è stato stabilizzato dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale. A parte la grande paura, il ferito non versa in pericolo di vita.