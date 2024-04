Cliente violento semina il panico al bar e viene arrestato dai carabinieri

Cliente violento, ha seminato il panico in zona Facciolati all'interno di un bar. All'arrivo dei carabinieri invece di scendere a miti consigli è diventato ancora più violento e alla fine inevitabile per lui è arrivato l'arresto. E' successo tutto ieri sera 8 aprile. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, in Italia senza fissa dimora. I fatti si sono verificati nel corso della serata presso un bar di zona Facciolati, dove era stato segnalato un soggetto di origini africane, che in evidente stato di agitazione molestava gli avventori colpendo con calci i tavoli e le sedie.

Cosa è successo

È stato necessario l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, precedentemente allertata tramite la linea 112 per riportare alla calma l’uomo, ma questo si è scagliato con violenza contro i militari, opponendo particolare resistenza alla sua identificazione. Non senza fatica è stato reso inoffensivo e accompagnato in caserma. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provincia di Padova in attesa di rito direttissimo. Non è stato possibile capire cosa l'abbia spinto a disturbare gli avventori del locale. Comportamento tra l'altro che alla fine l'ha messo in un mare di guai con la giustizia.