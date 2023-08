Con un coltello in tasca fugge al controllo, ma viene bloccato

Un giovane tunisino poco più che maggiorenne è stato denunciato ieri 22 agosto per possesso ingiustificato di un coltello e false attestazioni pubblico ufficiale. Accortosi degli agenti della Squadra Mobile, ha tentato di darsi alla fuga fino ad essere raggiunto e bloccato in via Zanchi a Padova. Durante il controllo, nel tentare di liberarsi dalla presa, ha tentato più volte di portare la mano in tasca, senza però riuscirci. All’interno della stessa è risultato poi occultare un coltello a serramanico. Il giugno scorso era stato deferito dai poliziotti del commissariato di Chioggia (Venezia) per rapina aggravata commessa con armi.

I guai non sono finiti

In fase di identificazione i poliziotti lo hanno riconosciuto peraltro nello stesso giovane nordafricano arrestato il novembre scorso perché sorpreso a spacciare hashish ed in possesso di oltre 1.500 euro. Già allora si era dichiarato minorenne, salvo poi accertarne la maggiore età grazie all’esame osseo . Anche in occasione di quest’ultimo controllo ha fornito ai poliziotti dati anagrafici completamente diversi, nell’ennesimo tentativo di sottrarsi alla giustizia del tribunale ordinario e beneficiare delle agevolazioni che spettano ai giovani di minore età. Al termine dell’attività gli è stato notificato l’avviso orale del questore.