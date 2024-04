Si presenta come cittadino francese, ma il suo documento è contraffatto

Si ripetono in maniera sempre più preoccupante i casi di stranieri identificati e trovati in possesso di documenti falsi. Dopo il caso di Saonara di qualche giorno fa che ha riguardato un cittadino moldavo, ieri sera 8 aprile a finire nei guai è stato un tunisino. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova, hanno arrestato in flagranza di reato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale e possesso di documenti di identificazione falsi, un 28enne tunisino, in Italia senza fissa dimora.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio in via Plebiscito dove l’equipaggio nel corso di servizio di perlustrazione hanno controllato un giovane nordafricano che viaggiava a bordo di una bicicletta. Nelle fasi del controllo lo straniero ha esibito ai militari una carta di identità rilasciata da autorità francesi confermando le proprie generalità con quelle riportate nel documento, e dichiarandosi cittadino francese di essere titolato a soggiornare sul territorio nazionale. Da successivi accertamenti è emerso che il documento esibito risultava contraffatto e che il giovane dichiarando false generalità non era in possesso di alcun titolo di soggiorno. Il documento è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.