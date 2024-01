Domenica ecologica, sei automobilisti multati

La prima domenica ecologica del 2024 si è chiusa con 163 veicoli controllati dalla Polizia Locale e sei sanzioni elevate. Ieri 28 gennaio, gli agenti hanno monitorato il cuore di Padova per accertarsi che gli utenti della strada rispettassero i divieti imposti dall'allerta gialla e il conseguente stop delle Euro 5. L'attività degli agenti è stata preziosa non solo per intercettare possibili "furbetti", ma anche per dare informazioni preziose a quegli automobilisti che non erano al corrente delle limitazioni.

Domenica ecologica

Il 28 gennaio è scattata la prima domenica ecologica dell'anno e quindi lo stop alle auto in centro. Domenica l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche non sarà accessibile a tutte le categorie di veicoli a motore dalle 8:30 alle 18:30. Nelle strade chiuse al traffico, hanno potuto circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini, mentre saranno esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Il divieto ha riguardato tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente. I prossimi appuntamenti con le domeniche ecologiche sono in calendario il 25 febbraio, 24 marzo e 21 aprile.

Senza tram

Per tutta la giornata però, la circolazione del tram è stata sospesa e il servizio effettuato con i bus sostitutivi a causa di un intervento straordinario di manutenzione alla rete fognaria che AcegasApsAmga dovrà eseguire in Riviera dei Ponti Romani all’altezza del civico 13. Approfittando dell’occasione, AcegasApsAmga provvederà anche alla pulizia idrodinamica e alla videoispezione della tubazione. La condotta, infatti, interferisce con la sede tranviaria e costringe all’interruzione della circolazione. Purtroppo quando è stata realizzata la Linea1, in Riviera Ponti Romani non sono stati spostati i sottoservizi: è proprio per evitare problemi come questo che adesso è in corso lo spostamento di tutti i sottoservizi lungo il tracciato delle nuove linee tranviarie Sir3 e Sir2. Un piccolo disagio in più, per evitare in futuro di interrompere la circolazione in caso di interventi di manutenzione. Inoltre si è scelto di intervenire di domenica proprio per ridurre al minimo i disagi ai passeggeri, che potranno comunque usufruire dei bus sostitutivi.