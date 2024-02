Braccato dai carabinieri, ingoia gli ovuli di droga: arrestato

Spacciatore di eroina seguito e alla fine catturato. I carabinieri della Compagnia di Padova, impegnati in un’intensa attività di contrasto allo spaccio di droga, da diverso tempo stavano monitorando un trentenne, originario della Tunisia, disoccupato, in Italia senza fissa dimora e conosciuto alle forze dell’ordine che, visto più volte in situazioni ambigue, ha fatto nascere nei militari il sospetto che potesse trarre il proprio sostentamento da illecita attività. Pedinato per più giorni, i carabinieri lo hanno spesso visto aggirarsi nei pressi del ponte Darwin, nelle vicinanze dell’Ikea.

Il blitz

Nel pomeriggio di ieri 5 febbraio, riavvistato in quella zona, è stato seguito e fermato in strada dai militari. In quel frangente, vistosi braccato, simultaneamente ha lanciato tra i cespugli un involucro che è stato subito recuperato dai militari e ha portato alla bocca una mano. Ai carabinieri che glielo hanno chiesto ha però detto che non aveva ingoiato nulla, salvo poi in caserma, dove è stato accompagnato per il controllo e la sua compiuta identificazione, vomitare ben 7 involucri del peso complessivo di 14 grammi di eroina. Mentre l’involucro raccolto si è rivelato essere un sasso di eroina del peso di 391 grammi. Alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività svolta, il trentenne è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.