«Sempre più bassa l'età media degli spacciatori che arrestiamo»

Gli ultimi due arresti effettuati dagli agenti della Squadra Mobile che hanno portato alla ribalta due spacciatori poco più che maggiorenni già ben radicati sul mercato illecito degli stupefacenti, è suonato come un campanello d'allarme. Le forze di polizia si sono dette pronte ad intensificare ulteriormente gli accertamenti al fine di scongiurare sia in città che in provincia di Padova possibili sacche di degrado con tutte le conseguenze del caso sul fronte dell'ordine pubblico e del decoro urbano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parola al questore

L'assunzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti sta dilagando a Padova e provincia. Oggi 19 gennaio, il questore Marco Odorisio ha fatto il punto della situazione. Il numero uno della Questura padovana ha rimarcato l'importanza delle Volanti e della Squadra mobile impegnati nell'attenzionare l'ultimo segmento dello spaccio, controllando i pusher che operano al dettaglio in strada. Altro dettaglio che viene evidenziato dal questore, è l'abbassamento dell'età media degli spacciatori, ma anche di coloro che si avvicinano al mondo della droga.