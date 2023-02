Incendio all'alba in un appartamento: tanta paura, ma nessun ferito

Incendio in abitazione oggi 8 febbraio alle 7 del mattino in un appartamento di via Tiziano Aspetti all'Arcella. Non si segnalano feriti o comunque persone che hanno necessitato delle cure del pronto soccorso. Tempestivo è stato l'intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza l'area. Al vaglio dei pompieri le cause che hanno portato al rogo.

Cosa è successo

L'incendio ha interessato una stanza provocando danni da fumo all'intero appartamento. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco che sono accorsi dal comando di Padova con più mezzi e uomini. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono terminate dopo oltre 2 ore di lavoro attorno alle 9,30. A scopo precauzionale l'area è stata transennata e i residenti evacuati per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza.