Fiamme in autostrada: prende fuoco il furgone, intossicato il conducente

Un improvviso guasto meccanico ha provocato oggi, 7 aprile alle 7,40 del mattino, l'incendio di un furgone in autostrada. Il conducente è rimasto leggermente intossicato ed è stato trasportato in ospedale a Vicenza. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Lungo la tratta autostradale si sono verificati rallentamenti per circa due ore. Tempo necessario agli operatori di mettere in sicurezza l'area e ripulire l'asfalto dai detriti.

Cosa è successo

Attorno alle 7,40 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova ovest per l'incendio di un furgone. Il conducente è rimasto intossicato. I pompieri arrivati da Vicenza e da Padova con due autopompe, un'autobotte e 12 operatori hanno spento il rogo. Il furgone, che trasportava sacchi di resine per pavimenti, è andato completamente distrutto. Sul luogo dell'incendio si sono portati gli agenti della Polstrada e personale ausiliario di autostrada. Il passeggero che ha respirato fumo nelle prime fasi dell'incendio è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale a Vicenza. Sulle cause che hanno provocato le fiamme si ipotizza un guasto di natura elettromeccanica, ma le cause sono tutte al vaglio degli operatori intervenuti.