Tenta di rubare in lavanderia poi minaccia il gestore: arrestato

Voleva sbarcare il lunario con i soldi contenuti nel cambia gettoni della lavanderia "MC Laundry" di piazza Santi Pietro e Paolo. nel popoloso quartiere Voltabarozzo a Padova. Ieri, domenica 26 giugno gli agenti della sezione "Volanti" della Questura hanno arrestato per tentata rapina un ventenne italiano, già noto alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe entrato dentro l'attività commerciale con attrezzi da scasso. Convinto di passare inosservato, ha cominciato a manomettere la macchina cambia gettoni per arraffare il contante. Il tentativo di furto è stato visto in presa diretta dal titolare dell'attività attraverso la videosorveglianza. Quando quest'ultimo è arrivato in lavanderia, il malvivente pur di guardagnarsi la fuga non ha esitato a minacciare la vittima. Il proprietario del negozio non si è perso d'animo e ha subito allertato il 113 e poco dopo, non distante da dove si sono svolti i fatti il ventenne è stato bloccato e accompagnato in Questura. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per tentata rapina.