L'artista si gusta una buona pizza, i ladri le svaligiano l'auto

Vittima illustre dei furti su auto a Padova. Si tratta della cantante ed attrice euganea Chiara Luppi.

I fatti

Domenica 4 dicembre qualcuno ha preso di mira la sua Fiat 500L. Bottino del furto attorno a tremila euro oltre ai danni alla carrozzeria per riuscire ad entrare nell'abitacolo. Lo scasso è avvenuto in via Bronzetti dove la professionista aveva parcheggiato prima di andare a mangiare una pizza in un noto locale della zona. Qualcuno, approfittando dell'assenza temporanea della cantante le ha rotto un finestrino. All'appello mancano alcuni microfoni, altra strumentazione e del denaro.

Chi è Chiara Luppi

Nella sua carriera fino ad oggi ha fatto parte della squadra di Raffaella Carrà a The Voice. Ha lavorato nel kolossal di Riccardo Cocciante "Giulietta e Romeo". Ha collaborato con numerosi cantanti di successo tra cui Zucchero, Cremonini e Mario Biondi. E' considerata una delle voci più apprezzate su scala nazionale. Prima del furto la cantante aveva presenziato all'auditorium della scuola di musica Gershwin in via Tonzig alla Stanga per il saggio dei suoi allievi.