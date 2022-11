Addio a Matteo Ravà, aveva solo 29 anni ed era stimato da tutti

E' morto a soli 29 anni Matteo Ravà, figlio del noto pittore Tobia Ravà. A rendere nota la notizia è stato oggi "Il Mattino di Padova".

Chi era

Il ventinovenne, che avrebbe tagliato il traguardo dei 30 anni l'otto dicembre, viveva in zona Prato della Valle con la madre Fiorenza Bettini. Suo papà, con il quale aveva comunque un eccellente rapporto risiede invece a Mirano nel Veneziano. Dopo la laurea in Economia conseguita all'università di Padova aveva lavorato per qualche anno in un'azienda di Vicenza del settore dei cereali. Ora cercava un nuovo impiego nella logistica. Tifosissimo dell'Atalanta, amava giocare a biliardo ed era appassionato di basket. La sua prematura morte ha tolto il fiato a tutti coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano sia in provincia di Padova che in quella di Venezia.