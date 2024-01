Mamma di tre bambini maltrattata e minacciata dal marito

Maltrattamenti in famiglia, una piaga senza fine. L'11 gennaio i carabinieri della stazione di Padova Principale con la collaborazione del Radiomobile hanno eseguito un'ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Padova che dispone l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un nigeriano di 59 anni denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Cosa è successo

I fatti risalgono al 7 gennaio scorso quando una vicina di casa della famiglia nigeriana ha contattato il 112 e ha segnalato una lite tra coniugi nell’appartamento a fianco al suo. I carabinieri arrivati nell’immediatezza sul luogo della segnalazione fuori in strada ad attenderli hanno trovato la vittima, una 42enne nigeriana, con i tre figli minori impauriti i quali hanno affermato che il padre ha picchiato la mamma. La donna con evidenti segni di percosse ha confidato ai militari che le violenze messe in atto dal marito, con ripetute umiliazioni e schiaffi nell’ultimo periodo si sono accentuate. Analoghi episodi sono già stati denunciati in passato.

I provvedimenti

Al denunciato è stata quindi notificata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oltre alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento è in fase di indagini preliminari e la colpevolezza dell'indagato potrà essere provata solo all'esito del giudizio. Per la mamma nigeriana e i suoi figli, la fine di un incubo.