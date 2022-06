Blitz della Locale: un arresto e quasi due chili di marijuana sequestrati

La Polizia locale di Padova ha messo a segno un colpaccio sul fronte della lotta alla spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri 28 giugno, nei pressi del cavalcavia Borgomagno l'attenzione di una pattuglia è strata attratta dalle grida di aiuto di una donna trentenne nigeriana, vittima di un'aggressione. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, accedendo nell'abitazione della donna e dove hanno fermato un uomo indicato dalla ragazza come aggressore. L’uomo, un cittadino nigeriano di anni 45, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi trasportando una valigia trolley ed uno zaino sulle spalle. A causa del propagarsi di un odore tipico di sostanze stupefacenti gli agenti hanno aperto la valigia rinvenendo all'interno un quantitativo di marijuana pari a 1700 grammi. Veniva quindi richiesto l'ausilio dell'unita cinofila della Polizia Locale sul posto che rinveniva altri 70 grammi di marijuana nascosta nella camera da letto occupata da un'altra donna sempre di nazionalità nigeriana. Il cittadino nigeriano è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere mentre la seconda donna nigeriana è stata denunciata per concorso in detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio. Sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati 2.055 euro e 7 cellulari in uso ai due nigeriani. La ragazza nigeriana di 30 anni lamentava di essere stata percossa ma non ha voluto rivolgersi ad una struttura medica per farsi visitare e medicare, pertanto ha denunciato il connazionale per il reato di percosse.

«L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina ha riferito: "Sono veramente soddisfatto dell'operato della Polizia Locale: l'intervento tempestivo della pattuglia pronta a soccorrere la vittima per quello che poteva essere un grave episodio da codice rosso non è una casualità, ma una conseguenza di una precisa richiesta di maggior presenza di divise in strada, ed in particolare nella prima Arcella, che ho espressamente richiesto da qualche mese al Comandante Fontolan ed i cui effetti si sono già notati. Il costante supporto operativo delle quattro unità cinofile - ha concluso - consente al personale di lavorare in sicurezza e con professionalità in ogni situazione che possa far supporre l'uso o il possesso di sostanze stupefacenti, contro cui garantiamo un fermo e costante contrasto della nostra Polizia Locale».