Regolamento di conti: ucciso a coltellate un uomo, due i feriti gravi

Un corpo riverso a terra privo di vita in una pozza di sangue di un condominio della zona Forcellini di Padova. Questo è quello che si sono trovati di fronte carabinieri e soccorritori in un caldo pomeriggio di luglio. Ancora sangue in città. Un efferato omicidio si è consumato oggi, 23 luglio, in via Dorighello a Padova in un condominio proprio all'incrocio con via Cordenons. I fatti si sono consumati attorno alle 14. Non è dato sapere i motivi che hanno portato a questo tragico epilogo. Si ipotizza un regolamento di conti. Dai primi riscontri raccolti dai carabinieri che hanno transennato l'area, nella lite finita in tragedia, sarebbero rimaste coinvolte tre persone tutte di nazionalità albanese. Una è morta sul posto con fendenti che non gli hanno dato scampo. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale in condizioni disperate. In virtù di quanto accaduto, sul luogo del dramma si sono portati anche i reparti speciali pronti ad intervenire ad ogni evenienza. La scena del crimine è stata inibita ai passanti con il nastro bianco e rosso. Si tratterebbe di un regolamento di conti.

I soccorsi

Sulla scena sono arrivati i carabinieri coordinati dal comandante del Reparto Operativo tenente colonnello Gaetano La Rocca, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. Per fare luce sull'accaduto è arrivato anche il pubblico ministero di turno Roberto Piccione. E' la seconda tragedia che si materializza in città dopo i fatti avvenuti la settimana scorsa che sono culminati con il grave ferimento di un carabiniere e la morte di uno stalker albanese che ha tentato di uccidere il militare con un coltello prima di essere freddato. L'aggressore o gli aggressori - al momento non è dato sapere se abbia agito un unico malvivente o un paio - si è dileguato in auto subito dopo il delitto. I due feriti, una volta che potranno parlare, saranno sentiti dagli inquirenti per ricostruire la dinamica dei fatti e soprattutto risalire al movente che ha trasformato una domenica di luglio in un bagno di sangue.

(notizia in aggiornamento)