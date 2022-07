Immagini pedopornografiche sul profilo social network, arrestato padovano

Aveva trasformato il suo profilo social network in un ammasso di documenti pedopornografici con esplicite situazioni di sesso che coinvolgevano minorenni. Non è dato sapere al momento se questo materiale fosse detenuto esclusivamente per soddisfare le proprie voglie perverse, oppure venisse condiviso con altri orchi del web. Un uomo residente nella bassa padovana è stato arrestato oggi, 22 luglio 2022, dalla Polizia postale di Padova sotto il coordinamento della Procura Distrettuale di Venezia. L'indagine è stata supportata dal C.N.C.P.O. (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online). L'orco, al termine delle formalità di rito è stato trasportato in carcere e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per essere analizzato. L'attività investigativa, caratterizzata da aspetti tecnici peculiari, ha permesso di identificare l'uomo, titolare di un profilo sui social network attraverso il quale conservava immagini e video di sfruttamento sessuale di minori. Durante la perquisizione informatica eseguita a suo carico, che è andata avanti per parecchie ore, sono stati rinvenuti oltre 11mila documenti ritraenti minori in atteggiamenti sessuali espliciti, che di fatto hanno fatto scattare l'arresto. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Procura Distrettuale per approfondire la vicenda.