Pedro cade in acqua, ma i vigili del fuoco lo salvano

Intervento dei vigili del fuoco oggi 5 aprile attorno alle 7,30 del mattino nel canale San Massimo, all’altezza del ponte Barbarigo a Padova per soccorrere un gatto che era caduto in acqua. Il proprietario, impossibilitato a recuperarlo, ha chiamato i vigili del fuoco, giunti dalla centrale di Padova, che dopo essere scesi nel canale con un gommone, hanno recuperato Pedro. Dopo un po’ di coccole e averlo portato in zona sicura, lo hanno poi restituito al legittimo proprietario. Quest'ultimo, emozionato, non ha potuto far altro che ringraziare i pompieri che grazie alla loro professionalità hanno salvato il micio che altrimenti avrebbe rischiato di fare una brutta fine.

Interventi molteplici

Nel corso di una giornata di lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Padova molto spesso vengono chiamati per risolvere situazioni delicate in cui animali sono in pericolo di vita. Quello che ogni volta emoziona è il vedere con quanto amore gli operatori si prodigano per ridare una speranza ad animali che per istinto o disattenzione, si sono messi nei guai. Quello del salvataggio degli animali è soltanto uno dei molteplici rami di intervento operato dal personale del 115 da sempre a disposizione della collettività, pronto ad intervenire anche in situazioni ad alto tasso di rischio.