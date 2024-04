Dopo il furto al market minaccia e spintona la direttrice: arresto per rapina

Ha tentato di rubare al supermercato, una volta scoperto ha spintonato la direttrice dell'esercizio commerciale con l'obiettivo di guadagnarsi una via di fuga. Bloccato poco dopo dai carabinieri è stato arrestato per rapina. E' successo ieri pomeriggio 2 aprile al market In's di piazza Mazzini. L'arrestato è un volto noto alle forze dell'ordine, 27 anni originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora. Ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di quanto commesso. La responsabile del negozio, seppur sotto choc per la brutta avventura patita, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Cosa è successo

I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di ieri nel discount di piazza Mazzini. Un giovane straniero, poi identificato in un gambiano di 27 anni, dopo aver occultato in uno zaino alcuni capi d'abbigliamento, ha superato le casse senza pagare. E' stato fermato dalla direttrice dell’esercizio. Il giovane però una volta scoperto, nel tentativo di guadagnarsi la fuga non ha esitato a minacciare e spintonare la responsabile. Provvidenziale è stato l’intervento della pattuglia dei carabinieri preventivamente allertata al 112 che, giunta sul luogo dell'emergenza, è riuscita a fermare lo straniero che nel frattempo stava tentando di defilarsi. La merce rinvenuta è stata restituita ai legittimi proprietari del supermercato. L'uomo è stato arrestato per rapina.