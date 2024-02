Aggressione alla stazione delle corriere, segnalati alla Procura sette "bulli"

Sono stati tutti identificati dai carabinieri di Castelfranco Veneto, attraverso telecamere e testimoni, i giovanissimi partecipanti alla rissa avvenuta nel primo pomeriggio del primo febbraio scorso nei pressi delle pensiline dell'autostazione del centro della "Castellana". Sono sette i ragazzi, minorenni, due residenti in provincia di Treviso e cinque nel Padovano, tutti studenti di 15 e 16 anni, frequentanti istituti scolastici della zona che sono stati segnalati alla Procura per i minori di Venezia. Nei loro confronti l'ipotesi di reato va dalle percosse, alle lesioni e agli atti persecutori.

Secondo una prima ricostruzione della vicenda, infatti, tre dei partecipanti, minorenni, si sarebbero resi responsabili di atti di bullismo, protratti nel tempo, ai danni di un coetaneo, culminati con l'aggressione di giovedì scorso con schiaffi e pugni. Giovedì scorso uno dei tre "bulli", con altri quattro giovanissimi, ha poi ulteriormente aggredito un secondo ragazzino di 16 anni, intervenuto in difesa del primo, che per la gravità delle lesioni subite (in particolare a causa di un pugno in faccia) è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. In quel frangente medico e infermieri del Suem 118 hanno soccorso anche una ragazza che era stata colpita da una crisi di panico. Un contributo importante all'accertamento dei fatti, oltre alla visione delle telecamere di videosorveglianza, è stato fornito da altri ragazzi presenti all'accaduto che con senso civico si sono presentati spontaneamente dai carabinieri per riferire circostanze ed elementi utili alle indagini. Fondamentale anche l'analisi di un video, diventato virale sui social, che immortalava la brutale aggressione subita dal 16enne, accerchiato e malmenato selvaggiamente.