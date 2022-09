Il questore Sbordone omaggiato della maglia dei campioni d'Italia del Petrarca Rugby

Sport e sicurezza si sono stretti la mano oggi, 20 settembre, in Questura a Padova. I dirigenti del Petrarca Rugby, formazione tra le più blasonate non solo su scala nazionale, ma anche internazionale, ha consegnato al questore Antonio Sbordone la maglia ufficiale della squadra con in bella evidenza lo scudetto conquistato nello scorso campionato e la la coccarda tricolore a ricordo della vittoria anche della Coppa Italia. Alla cerimonia hanno presenziato il presidente del Petrarca Rugby Alessandro Banzato, Enrico Toffano e Angelo Masso. Nel ricevere il gradito omaggio il questore si è complimentato per i recenti successi della squadra, sottolineando come in provincia di Padova la passione per il rugby sia particolarmente sentita in tutte le fasce di età e funga da traino per la vita sportiva dell'intera città.