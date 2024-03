Entra in classe "armato" di pistola giocattolo e spara pallini: terrore a scuola

Microcriminalità minorile, si moltiplicano gli episodi. L'ultimo venuto alla luce oggi riguarda un minorenne che la settimana scorsa è andato a scuola armato di pistola giocattolo e ha seminato il panico tra compagni di classe, insegnanti e addetti ai lavori. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno portato ad identificare il responsabile che è stato denunciato alla Procura per i Minorenni di Venezia per porto abusivo d'arma da fuoco. La pistola giocattolo e i pallini sono stati sequestrati. Secondo indiscrezioni

quello della settimana scorsa è soltanto uno dei tanti esempi capitati negli ultimi mesi in cui alcuni studenti hanno posto in essere comportamenti sopra le righe, che hanno messo a repentaglio la sicurezza degli altri fruitori dell'istituto.

L'incontro

Questa mattina 22 marzo all'istituto tecnico industriale "Severi" si è tenuta una lezione sulla legalità a seguito di alcuni gravi episodi di cui si sono resi protagonisti degli studenti. L'ultimo dei quali avvenuto la scorsa settimana vede protagonista un giovane che aveva portato a scuola una pistola giocattolo privo di tappo rosso e sparato pallini in gomma suscitando panico e sconcerto tra studenti ed insegnanti. I militari della stazione di Padova Principale hanno anche affrontato temi attuali del mondo giovanile come le baby gang, il bullismo ed i rischi connessi all'uso di internet. La vicepreside Alessandra Carraro, che ha organizzato l'intervento coinvolgendo anche altre classi, si è dimostrata soddisfatta della rapida risposta dell'Arma. Tale intervento educativo è figlio dell'accordo sottoscritto dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Roberto Natale e dal comandante provinciale di Padova Colonnello Michele Cucuglielli.