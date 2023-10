Notte di violenza in stazione: due stranieri feriti e rapinati

Ancora violenza nella zona della stazione ferroviaria di Padova. Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre due cittadini marocchini sono stati feriti e rapinati. L'intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare e identificare i tre presunti responsabili: un marocchino di 28 anni e due egiziani di 31 e 39 anni. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte quando una pattuglia del Radiomobile è stata inviata in viale della Pace dove un uomo, al centralino del 112, ha riferito che qualche ora prima è stato ferito e rapinato insieme al suo amico e, dopo avere ricevuto le cure del pronto soccorso, è tornato nella zona dove ha riconosciuto i tre malviventi. Sul luogo della segnalazione le vittime, una delle quali ancora con gli indumenti insanguinati e una mano bendata, hanno spiegato ai militari di essere state sorprese alle spalle, uno colpito alla testa con una catena e, mentre un complice gli frugava nelle le tasche, un terzo uomo lo ha ferito con un coltello al dorso della mano sinistra asportandogli la somma 1.200 euro. All’altra vittima, che non ha subito violenza fisica, è stato sottratto uno zaino nero contenente un paio di scarpe da ginnastica e 600 euro.

Le indagini

Raccolte le descrizioni degli aggressori, i carabinieri hanno individuato e fermato poco distante tre soggetti corrispondenti: un marocchino di 28anni e due egiziani di 31 e 39 anni tutti in Italia senza fissa dimora, e con alle spalle diversi precedenti. Sottoposti a perquisizione i tre sono stati trovati in possesso di una forbice trinciapollo con lama di 8 centimetri, lo zaino e le scarpe rubate già ai piedi del bandito, mentre il 39enne è stato trovato in possesso di una catena in acciaio lunga 125 centimetri, usata per colpire la vittima, un coltello da bistecca lungo 22 centimetri con la lama seghettata ancora sporco di sangue. I tre dovranno rispondere all’autorità giudiziaria del reato di rapina aggravata in concorso e due di loro anche di porto di armi o di strumenti atti ad offendere.