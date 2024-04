Dopo il furto aggredisce il vigilantes: arrestato per tentata rapina

Da qualche minuto teneva sotto controllo un uomo che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio del megastore. Movimentato arresto ieri 11 aprile al centro Giotto di via Venezia a Padova. Nei guai è finito un uomo di 34 anni tunisino, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per tentata rapina un nordafricano in Italia senza fissa dimora. I fatti si sono verificati in pieno giorno presso il parcheggio esterno del centro commerciale Giotto dove l’addetto alla vigilanza ha sorpreso un o straniero che cercava di asportare mediante la forzatura del lucchetto una bicicletta parcheggiata.

L'aggressione

L’uomo una volta scoperto, nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha aggredito fisicamente l’addetto alla vigilanza, che nonostante la violenza subita ha cercato di fermalo. Tempestivo è stato l’intervento della pattuglia dei carabinieri, allertata tramite la linea 112, che giunta sul luogo dell'emergenza ha bloccato e arrestato l'aggressore. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Padova e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei fatti contestati. I controlli in tutta l'area della Stanga proprio in prossimità del centro commerciale verranno ulteriormente implementati per riuscire a tamponare sul nascere ogni forma di degrado che potesse venirsi a creare.