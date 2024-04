Tenta di asportare un tablet da Mediaworld, ma viene acciuffato

Quando lo straniero è entrato nel centro commerciale alla Stanga ha fatto di tutto per muoversi inosservato, ma evidentemente è incappato in vigilantes attenti e preparati. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà per furto e ricettazione, un 21enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio di mercoledì 3 aprile presso l’esercizio commerciale “Mediaworld” di Padova, quando il giovane dopo aver prelevato un tablet, occultandolo all’interno di una scatola schermata, e superate le casse senza pagare è stato fermato dal personale della vigilanza.

Gli accertamenti

L’equipaggio dei carabinieri giunto sul posto, preventivamente allertato tramite la centrale operativa del 112, ha identificato lo straniero fermato che, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso del tablet in precedenza asportato e di un telefono cellulare Iphone risultato provento di furto nel piovese. Il tablet rinvenuto è stato restituito all’avente diritto, mentre il telefono cellulare è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere dei fatti contestati. Quello di mercoledì è l'ennesimo tentativo di furto che si verifica in uno dei tanti centri commerciali del padovano. In tal senso i servizi di vigilanza sono stati implementati al fine di ridurre al minimo la percentuale di ammanchi a fine anno.