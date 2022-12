Schianto tra due auto, donna finisce in ospedale

Incidente stradale ieri sera 7 dicembre alle 22 in via Pignan a Piombino Dese. Il bilancio è di due auto coinvolte e una donna ricoverata in ospedale.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale, l'impatto sarebbe avvenuto tra una Lancia Y e un'Audi A4. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'utilitaria che nella carambola è finita nel fossato che scorre lungo la strada. Immediato l'allarme ai soccorritori. Oltre a più mezzi del Suem 118 in via Pignan sono arrivati i Vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Borgoricco. La donna è stata estratta dall'abitacolo della Lancia Y e affidata alle cure dei sanitari. I soccorritori dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni sarebbero rassicuranti. E' rimasto invece illeso l'uomo alla guida dell'Audi A 4. Come da prassi ad entrambi sono stati effettuati accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'incidente. La viabilità lungo via Pignan a Piombino è tornata ad essere scorrevole dopo mezzanotte. Tempo necessario agli operatori di terminare le varie attività e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati.