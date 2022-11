Ubriaco fradicio è stato intercettato dai carabinieri e denunciato

Ubriaco fradicio è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri nella notte tra il 17 e il 18 novembre in via Caselle a Piove di Sacco.

I fatti

Nei guai è finito un uomo di 43 anni originario della Moldavia, residente a Trieste. Quando l'automobilista ha visto la pattuglia che gli intimava l'alt, ha accostato la sua auto. Dopo essere stato identificato, ai carabinieri non è passato inosservato il suo evidente stato di alterazione psicofisica. L'uomo è stato così sottoposto all'esame dell'alcoltest che ha sciolto qualsiasi dubbio. Il cittadino moldavo è risultato positivo con un tasso di 1,67 g/lt oltre tre volte il limite consentito dal Codice della Strada. E' stato così accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente.