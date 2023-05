Gli rubano due bici: mette i carabinieri sulle tracce del ricettatore

Il 16 maggio ad Arzergrande ha subito il furto di due biciclette di valore. Ieri, 22 maggio, grazie ad un piano organizzato con i carabinieri ha recuperato la refurtiva e ha permesso ai militari di identificare e denunciare per ricettazione la persona che aveva messo in vendita il materiale provento di furto. Si tratta di un uomo di 33 anni marocchino che ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di quanto commesso.

La storia

Un ricettatore ha messo in vendita online due biciclette rubate, ma sono state riconosciute dal proprietario. Lo scorso 16 maggio un residente di Arzergrande ha subito il furto di due biciclette e ha formalizzato in caserma regolare denuncia a carico di ignoti. I militari si sono messi immediatamente sulle tracce dei responsabili acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona teatro del furto. Nel frattempo le stesse biciclette sono state messe in vendita su un noto sito online. La vittima del furto le ha immediatamente riconosciute e si è rivolta ai militari. A questo punto è scattata la trappola: la vittima per mezzo di un parente si è finta interessata all’acquisto. Il venditore, che già fiutava l'affare, gli ha dato appuntamento a Piove di Sacco, in un parco pubblico abbastanza defilato dalle strade. All’incontro si sono presentati i militari in borghese. Poco distante, a coprire le vie di fuga, i colleghi in divisa. Il nordafricano, arrivato con entrambe le biciclette, ha presto capito di essere circondato e che il colpo era miseramente fallito. Non ha opposto alcuna resistenza. Fermato e accompagnato in caserma, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di ricettazione. La refurtiva, con somma soddisfazione di tutti, è stata restituita al legittimo proprietario.