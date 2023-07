Ha il divieto di avvicinamento ai bar, ma i carabinieri lo sorprendono

I carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco ieri sera 26 luglio hanno denunciato per ubriachezza molesta, violazione del divieto di accesso e stazionamento nelle vicinanze dei locali pubblici e del divieto di ritorno nel comune di Piove di Sacco, emessi dal questore di Padova, un cittadino italiano di 34 anni residente a Codevigo. Solo sedici giorni fa, i militari dell'Arma lo hanno denunciato per aver violato il provvedimento del questore di Padova che gli vietava di frequentare e stazionare davanti ai locali pubblici, ma evidentemente lontano dal bar non ci riesce a stare.

Cosa è successo

Alla centrale operativa del 112 ha chiamato direttamente il titolare dell'esercizio pubblico che ha segnalato un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica che stava disturbando gli avventori. Il trentaquattrenne, che non ha opposto alcuna resistenza, è stato allontanato dal bar e accompagnato in caserma dove è stato nuovamente denunciato per essere venuto meno alle restrizioni imposte dal questore. Nel caso in futuro dovesse commettere ulteriori leggerezze, è forte il rischio che l'autorità giudiziaria opti per un aggravamento della pena.