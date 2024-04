Pipitone aggredito da un No Vax durante una visita medica: «La pandemia non ha insegnato molto»

Un paziente "No Vax" ha aggredito il medico diabetologi ed ex consigliere regionale Antonino Pipitone. L'ex esponente renziano, lunedì pomeriggio era come sempre nel suo studio al Complesso Socio Sanitario ai Colli quando si è presentato un paziente sui 50 anni accompagnato da una signora. L'uomo era senza mascherina, mentre è ancora obbligatorio portarla in ospedale. Pipitone lo ha fatto notare, scatenando la reazione del paziente

Il racconto

«Per tutta risposta, questo signore ha iniziato ad inveire nei miei confronti, dicendo che sarebbe andato dai carabinieri a denunciarmi perché mi rifiutavo di visitarlo - ha raccontato l'ex assessore della giunta Zanonato - E, come se non bastasse, la donna che era con lui ha ripreso tutto con il suo smartphone. Ditemi se è normale lavorare in queste condizioni. Fortunatamente la situazione dopo un po' si è calmata e i due se ne sono andati. Ho informato dell'accaduto la Direzione generale e naturalmente mi auguro che il filmato non finisca sui social, altrimenti dovrò agire di conseguenza».

La pandemia

«Purtroppo sembra che la pandemia non abbia insegnato proprio nulla a certe persone, visto che subito dopo si è presentata un'altra signora che non voleva indossare la mascherina. Fortunatamente, però, l'ho convinta a metterla solamente per il tempo strettamente necessario alla visita e tutto è andato per il meglio - prosegue Pipitoe - .Aldilà di ciò che accaduto a me, questo episodio conferma, ancora una volta, i rischi a cui sono esposti medici e infermieri ha concluso Pipitone Io, fortunatamente, sono stato aggredito solo verbalmente, ma ogni giorno le nostre strutture sanitarie registrano episodi di violenza e questo è inaccettabile».