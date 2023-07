Rifiuta l'alcoltest: automobilista denunciato e a casa senza patente

Quando la pattuglia dei carabinieri l'ha fermato nella centralissima via Marconi a Ponte San Nicolò, il conducente dell'auto ha subito capito che per lui si metteva male. Faticava a reggersi in piedi e di fronte alla legittima richiesta dei militari operanti di sottoporsi all'esame dell'alcoltest, ha scosso la testa riferendo che non era il caso. Per un uomo di 57 anni di Padova reduce da una serata in compagnia di amici inevitabile è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Il Codice della Strada, infatti, punisce con il massimo delle sanzioni chi si rifiuta di sottoporsi al test, identificando questo atteggiamento come un'ammissione di colpa.

Cosa è successo

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio i militari dell'Arma della stazione di Ponte San Nicolò hanno disposto un servizio sulla principale arteria che scorre lungo il paese con l'obiettivo di intercettare ubriachi al volante e contribuire a scongiurare gravi incidenti stradali. Quando hanno fermato il cinquantasettenne hanno tentato in tutte le maniere di spiegargli che anche fosse stato positivo le sanzioni a suo carico sarebbero state inferiori rispetto alla scelta di rifiutarsi, ma non c'è stato verso. L'automobilista, che avrebbe ammesso di aver esagerato con i drink, nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per far rientro a casa. Per tutta l'estate e a ritmo sempre più serrato queste attività verranno ripetute lungo le principali arterie della provincia di Padova.