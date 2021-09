Rissa sedata da carabinieri e vigili: quattro denunciati

Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato gli animi a tal punto. Quattro uomini si sono picchiati in mezzo alla strada e sono stati fermati dai carabinieri.

Il fatto

Era la tarda serata di giovedì 9 settembre quando i carabinieri della stazione di Padova principale, assieme ai colleghi del IV Battaglione “Veneto” di Mestre (Venezia), sono accorsi in via del Commissario per sedare una rissa. Quattro le persone coinvolte: un 30enne residente a Padova, e tre senza fissa dimora di 36, 34 e 43 anni, tutti originari del Ghana. Tutto è cominciato per un litigio, i toni si sono alzati e i quattro sono venuti alle mani. I carabinieri, assieme alla polizia locale, hanno fermato la rissa. Sono stati tutti denunciati per rissa e uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale perché non voleva farsi identificare.