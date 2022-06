Padova, ritrovato vivo il pasticciere scomparso

L'inatteso lieto fine: è stato ritrovato alla stazione di Roma Termini il 28enne pasticciere Gianluigi Abbracciamento, scomparso nel nulla nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio a Padova.

I fatti

Il giovane sarebbe stato riconosciuto da alcuni telespettatori di "Chi l'ha visto?", trasmissione di Rai Tre, mentre chiedevano l'elemosina alla stazione di Roma Termini. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia di Stato della Capitale, che hanno trovato il pasticciere - di origini piemontesi ma trasferitosi in Veneto - in stato confusionale. Una volta comprovata la sua identità i poliziotti hanno chiamato i familiari, che sono in viaggio direzione Roma per riabbracciarsi con Gianluigi.